PM outorga medalhas de tempo de serviço a policiais

Na quarta-feira (6) a Polícia Militar realizou solenidade de outorga de medalhas de tempo de serviço do 13º Batalhão de Polícia Militar – Comando de Policiamento de Área 2. A medalha de tempo de serviço foi criada pela em 1982, tendo como finalidade o reconhecimento aos militares estaduais no Posto de Oficial e na graduação de Praças da Polícia Militar, pelo tempo despendido de dedicação e abnegação aos serviços prestados em prol da sociedade.

O tenente coronel Paulo Ribeiro agradeceu a todos pela presença e falou um pouco sobre a instituição Polícia Militar, assim como reforçou a importância na articulação entre a Polícia e as demais entidade, como a Prefeitura. “Nós estamos avançando muito, diminuído os índices de criminalidade e trabalhando com a integração com a Prefeitura, o Poder Judiciário e o Ministério Público, que está possibilitando colher ótimos resultados, um exemplo disso é a Patrulha Mirim”, disse.

O prefeito municipal, Maycol Queiroz, que participou da cerimônia, cumprimentou os homenageados e os familiares e os parabenizou pelo tempo de serviço. “Nós reconhecemos o trabalho que vocês realizam diariamente para a segurança pública. Hoje nós estamos vivendo um ótimo momento em Paranaíba, nos últimos 14 meses os índices de criminalidade diminuíram, as vagas de emprego aumentaram. A Prefeitura contribuiu para a segurança com a troca das lâmpadas de todas as avenidas, a fiscalização de terrenos baldios, recuperação de estradas rurais e outras diversas obras”, disse.