PM prende dois por porte de droga e violência doméstica

Na manhã de domingo (16), policiais militares da patrulha urbana de Paranaíba prendem dois irmãos que portavam maconha durante o atendimento de uma ocorrência onde um indivíduo de 22 anos ameaça sua ex-esposa.

Após serem solicitados através do telefone 190, policiais militares compareceram em uma casa localizada na rua Araxá, no bairro de Lourdes, onde uma cidadã informou ter acabado de sofrer ameaça por parte de seu ex-marido com o intuito de a impedir que ela se relacionasse com outras pessoas. O autor já havia se evadido, mas os policiais diligenciaram e conseguiram o localizar nas proximidades.

Enquanto a equipe retornava para a casa da vítima já com o autor, dois indivíduos pararam em uma motocicleta ao lado da viatura e procuraram pelo atual namorado da solicitante, os policiais então resolveram abordar a dupla devido a atitude estranha, eles tentaram se evadir, mas acabaram sendo contidos pelos policiais.

No bolso do passageiro foram encontradas duas trouxinhas com maconha e no do condutor foi encontrado um maço de papel de seda, comumente utilizado para montar cigarro com a droga encontrada. O condutor da motocicleta não possuía habilitação nem seu veículo estava licenciado. Os dois indivíduos receberam voz de prisão por porte de droga para consumo pessoal e foram conduzidos juntamente com o autor da violência doméstica para a delegacia de Polícia.