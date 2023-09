Polícia Civil prende dois por tráfico, apreende drogas, dinheiro e munições

Na sexta-feira (15) a Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, deu cumpriu mandado de busca domiciliar expedido pelo Poder Judiciário, que tinha como alvo três locais distintos e dois suspeitos. As informações apontavam que os homens realizavam tráfico de drogas nos locais, o que já era apurado pelo S.I.G., motivando a representação pelas buscas, as quais se deram de forma simultânea.

Em uma residência foram localizadas trouxinhas de crack, dinheiro em espécie fracionado em cédulas de pequeno valor, peças de joias e 4 celulares de origem desconhecida. O suspeito foi preso com apoio da equipe da Polícia Militar.

Já na outra residência o segundo suspeito foi surpreendido na posse da chave do terceiro imóvel, motivo pelo qual as buscas se deram em ambos de forma simultânea, nos quais foram localizadas cocaína, maconha, crack e comprimidos de droga sintética (MD/MDA), além de, aproximadamente, R$2.900 entre cédulas e moedas e munições de arma de fogo calibre .22.

Continue Lendo...

As informações dão conta de que o investigado residia em sua própria casa e se utilizava do imóvel em frente para guardar as drogas para o comércio. A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em especial o cão farejador “Stive”, tendo em vista que parte dos entorpecentes estavam escondidos dentro do padrão interno de energia da residência.

Ambos os investigados foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia local, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.