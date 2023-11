Polícia Civil recupera cinco celulares furtados em 2023

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba-MS, em ação conjunta com o Núcleo Regional de Inteligência da Delegacia Regional, conseguiu recuperar cinco celulares furtados durante o ano de 2023. Foram realizadas diligências no mês de novembro a fim de levantar a localização de aparelhos telefônicos com registro de furto e roubo durante o presente ano e, nesta segunda as buscas foram iniciadas, obtendo sucesso na localização dos aparelhos telefônicos.

Segundo a polícia Civil, ainda que, em comparação ao ano passado, as ocorrências de furto e roubo tenham diminuído expressivamente, tem sido comum a subtração de celulares, motivo pelo qual a operação está sendo realizada a fim de que ocorra a recuperação do maior número possível de aparelhos.

A Polícia Civil reitera ser de suma importância o registro das ocorrências com o maior número de informações possíveis acerca do objeto subtraído, informando, ainda, que as investigações continuam no intuito de resgatar os objetos.