Polícia encontra mais de 4 mil pacotes de cigarro contrabandeado

As equipes das Bases Operacionais de Paranaíba e Três Lagoas, do BPMRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária), apreenderam na sexta-feira (21) um caminhão com grande carga de contrabando de cigarro. Após verificar a carga transportada pelo veículo, os policiais militares encontraram 4.250 pacotes de cigarro de origem estrangeira.

Os policiais militares foram acionados por uma equipe de fiscalização fazendária, em Paranaíba, para verificar um caminhão, que apresentava divergência na nota fiscal.

O condutor alegou que recebeu o veículo em Campo Grande e o levaria até Uberaba (MG), sendo encaminhado juntamente com a carga ilícita e o veículo para a Polícia Federal. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 763 mil.