Polícia Militar apreende moto com chassi raspado e conduz motorista para a delegacia

Nessa quinta-feira (26), por volta das 23h30, policiais militares da Força Tático de 13º Batalhão apreendem uma motocicleta com placa e chassi adulterados. O motorista foi conduzido para a delegacia por adulteração dos sinais identificadores do veículo.

Os policiais militares estavam em patrulhamento pela rua Macline de Queiroz, quando avistaram uma motocicleta vermelha e seu condutor apresentou atitude suspeita ao ver a viatura. Ele olhava apreensivo para atrás e tentava evitar a aproximação da viatura. Foi, então, emanada ordem legal de parada e, ao realizarem a abordagem, foi verificado que nada de ilícito havia com o homem e nenhum mandado de prisão existia em seu desfavor.

No entanto, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa na motocicleta e descobriram que sua placa era de outro veículo da cidade de Itajá-GO. Os policiais perceberam que a numeração do chassi estava raspada, então buscaram outras formas de identificar o veículo e a numeração do motor apontou se tratar na realidade uma motocicleta CG HONDA 125 FAN de cor preta e de Paranaíba-MS, mas sem ocorrência de Roubo/Furto. Pelos fatos expostos, o condutor da motocicleta foi conduzido até a delegacia por cometer adulteração de sinal identificador de veículo automotor e a motocicleta foi ali entregue para passar por exames periciais com objetivo de se elucidar sua correta identificação e sua procedência.