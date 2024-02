 Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão no fim de semana

Neste final de semana, policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar realizaram, durante patrulhamento, a prisão de dois indivíduos que se encontraram com mandados de prisão contra eles expedidos.

Na sexta-feira (16), uma equipe policial militar patrulhava pela Rua Bruno Mariano de Faria, no bairro Santo Antônio, quando avistou um homem de 27 anos dentro de um estabelecimento comercial. Já era de conhecimento dos policiais que existia contra ele uma ordem judicial para sua prisão, assim, os policiais o submeteram a uma abordagem e em seguida o conduziram preso para a delegacia de Polícia.

Já no domingo (18), durante rondas pelo Bairro Universitário 2, policiais militares abordaram um homem de 20 anos que apresentou atitude suspeita na Rua Vera Lúcia Ovídio, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão. O homem foi conduzido preso para a delegacia de policial e será colocado à disposição da Justiça.

Assista:

Continue Lendo...