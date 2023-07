Polícia Militar detém em Paranaíba suspeito de cometer estupro na cidade de Jales

Na manhã dessa sexta-feira (14), policiais militares do 13º Batalhão, integrantes das equipes de patrulha urbana de Paranaíba, conduziram à delegacia um indivíduo apontado como autor de estupro na cidade de Jales (SP).

Chegou ao conhecimento de equipes da Polícia Militar de que um indivíduo seria suspeito de um crime de estupro na cidade de Jales e que o mesmo possivelmente estaria em Paranaíba. De posse das informações as equipes da Polícia Militar iniciou diligências no intuito de localizar o homem, sendo encontrado no terminal rodoviário da cidade.

Em contato com a Polícia Civil da cidade de Jales, foi confirmado que as vítimas compareceram naquela Delegacia denunciando o ocorrido às 15h do dia anterior e que já estavam em busca daquele suspeito. Diante das evidências, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para averiguação e demais providências procedimentais cabíveis.