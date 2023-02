Polícia Militar divulga planejamento para segurança no "Carnaíba  2023"

Em Paranaíba, 40 policiais farão a segurança do “Carnaíba 2023”, sendo 27 da cidade e 13 vindo do CPA2 [Comando de Policiamento de Área 2] de Três Lagoas, para reforço, além dos 80 seguranças contratados pelas Secretarias de Cultura e Turismo.

A Operação Carnaval ocorre entre os dias 16 e 20 de fevereiro de 2023, e objetiva a redução dos índices criminais, o aumento da segurança e do bem-estar da população durante o período festivo.

Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Paulo Ribeiro dos Santos, destaca as ações que será realizadas em Paranaíba durante o período de realização do “Caranaíba 2023”.

Acompanhe: