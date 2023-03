Polícia Militar prende autor de furto ao CRAS do Jardim América

Na manhã dessa quinta-feira (09), policiais militares do 13º Batalhão, integrantes da equipe de patrulha urbana de Paranaíba, recuperaram objetos furtados e realizaram a prisão de autor de furto ocorrido no Centro de Referência de Assistência Social do Jardim América.

A equipe policial compareceu na Unidade do CRAS do Jardim América, onde teria ocorrido um furto na madrugada. Os policiais constataram que havia uma janela com a grade arrombada e com marcas de sangue, evidenciando que o autor havia se ferido para adentrá-la.

Os policiais passaram a diligenciar pelo bairro em busca do autor e tiverem informações de que seria um homem de 34 anos, o qual se encontrava na Santa Casa local com um ferimento no braço direito.

Ao comparecerem no hospital, a princípio o indivíduo estava sendo medicado e tratando o referido ferimento, e havia informado ao médico plantonista que o ferimento era proveniente de um esfaqueamento. No entanto, ao ser indagado pela equipe policial, o indivíduo acabou confessando ser o autor do furto.

Os policiais conseguiram localizar e recuperar os objetos furtados que estavam escondidos em um mato próximo à residência do autor, sendo dois notebooks e três novelos de linhas. Durante a diligência para localizar os objetos do furto, o autor tentou empreender fuga pulando muros, mas os policiais conseguiram capturá-lo na rua Marco Aurélio Rodrigues Freitas. Devido o flagrante delito de furto, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia onde responderá pelo seu crime e os objetos serão devolvidos ao CRAS.