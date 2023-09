Polícia Militar recupera bicicleta furtada de loja no Centro

No domingo (10) policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma bicicleta que havia sido furtada na madrugada do sábado (9). Na ocasião os autores arremessaram uma pedra na fachada da loja, quebrando o vidro e levando uma bicicleta de cor branca. Os autores deixaram o local sentido rodoviária. Em posse destas informações, foram realizadas diversas buscas na região, mas os supostos autores não foram localizados.

No entanto, na manhã desse domingo, policiais militares localizaram a bicicleta furtada. A bicicleta estava em um canto interno do terreno da residência localizada na Rua Ivo Fabres de Queiroz. O proprietário da casa informou que a casa estava fechada para inventário, que algumas placas de seus muros foram quebradas, supostamente pelos autores do furto da bicicleta.

O veículo foi recuperado e levado para a delegacia para ser restituído ao comerciante e segue em andamento os trabalhos investigativos da Polícia Civil para identificar e responsabilizar os autores do furto.