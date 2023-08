Mulher furta duas motos e finge gravidez ao ser presa pela PM

Nesta terça-feira (01), policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão de uma mulher de 30 anos que furtou duas motocicletas em Paranaíba, ela tentou fugir em uma das motos, mas um cerco foi realizado e acabou sendo capturada no Jardim das Paineiras.

Policiais Militares diligenciavam em busca de encontrar e prender a autora de dois furtos de motocicletas acontecidos nessa segunda-feira (31), o último por volta das 20 horas. A suspeita de cometer os furtos era uma mulher bastante conhecida no meio policial e veio a se confirmar quando hoje, por volta das 7h, um policial de folga a avistou conduzindo, sem capacete, a moto furtada, na Avenida Aristides Klafk. Em rápido deslocamento os policiais foram ao local e avistaram a autora, agora com um capacete, conduzindo o veículo furtado. Ela iniciou uma fuga ao perceber a aproximação das viaturas e um acompanhamento tático foi iniciado com sinais sonoros e luminosos acionados, mas a mulher desobedeceu as ordem de parada e passou a dirigir em alta velocidade pelas vias públicas.

Durante a fuga, a autora ignorava as sinalizações de “PARE”, fazendo o que popularmente é conhecido como “Roleta Russa”, e em vários momentos ela colocou em risco a segurança dos transeuntes e dos veículos, mas equipes policiais conseguiram, através de radiocomunicação, realizar um cerco. A condutora, no ímpeto de fugir, veio a perder o controle da moto e cair na rua Quatro de Julho, no Bairro Jardim das Paineiras, quando tentava realizar uma conversão. A mulher de 30 anos recebeu voz de prisão e passou a alegar que está gravida há três meses e dizia estar sofrendo um aborto. Os policiais prestaram socorro a ela devido a sua alegação e às lesões que sofreu na queda, no entanto, depois de passar por atendimento médico, ficou constatado que estava mentindo quanto a sua gravidez. No hospital, os policiais encontraram um cidadão com diversas lesões que informou ter sido atropelado por um Honda/Biz de cor branca, onde a condutora teria se evadido do local e possuía características idênticas a da autora do furto.

Os policiais deram voz de prisão a mulher pela prática do furto e a conduziram para a delegacia de Polícia, onde encontraram outra cidadã, que alegou também ter sido vítima de furto realizado por aquela autora capturada. Ela relatou que ao descer de sua motocicleta na rua Capitão Altino Lopes, deixou um capacete sobre a moto, quando aquela autora passou conduzindo um Honda/Biz branca e levou seu capacete. Assim, autora foi entregue na delegacia para responder pelos crimes de furto, pela direção perigosa e desobediência na fuga, pelo atropelamento e omissão de socorro que cometeu. nda Os policiais militares aidiligenciaram e conseguiram encontraram a motocicleta Honda/Biz vermelha, que fora furtada pela autora e abandonada na região do Jardim Karina.