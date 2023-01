Polícia Militar recupera televisor furtado e prende receptadora

Na noite dessa quinta (12), policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão, após abordagem recuperaram um aparelho televisor furtado e conduziu a receptadora para a delegacia. Os policiais militares, por volta das 18horas, realizaram abordagem a uma mulher que havia acabado de sair de local apontado por como sendo um ponto de tráfico de drogas.

Durante entrevista com a suspeita, ela acabou sendo flagrada com uma porção de crack, também confessou que guardou, na residência de seu irmão, um televisor Smartv, sabendo ser proveniente de furto. A mulher disse que adquiriu o aparelho na madrugada do dia quarta-feira (11), mas que não recordava com detalhes quem vendeu o aparelho.

Os policiais foram até a rua perimetral, no bairro Industrial de Lourdes, e encontrou o televisor (Smartv 32 polegadas de cor preta) na casa do irmão dela, o qual alegou desconhecer de que se tratava de produto de furto e que apenas o guardou ali por se tratar de produto de sua irmã. Assim, os policiais recuperaram o objeto e entregaram na delegacia para ser restituído ao seu dono, e a autor foi presa por receptação e por tráfico de drogas.