Polícia Militar Rodoviária dará início à "Operação Padroeira"

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, da PMMS, inicia amanhã (11) às 6h, nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, a “Operação Padroeira”.

A operação abrangerá os feriados de 11 de outubro, data em que se comemora a criação do Estado de Mato Grosso do Sul e de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, estendendo-se até às 06h00min, de 16 de outubro, com o reforço na fiscalização de trânsito e a prevenção a acidentes nas rodovias, sendo ao todo empregadas 20 viaturas, espalhadas por todo o estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, objetivando preservar a vida das pessoas, e aumentar a sensação de segurança em nossas rodovias.

O foco da fiscalização será o combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

