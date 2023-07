Polícia recebe denúncia de maus-tratos a cabra em chácara

Polícia recebeU denúncia de maus tratos contra uma cabra em uma chácara na Avenida Paraná, bairro Industrial de Lourdes em Paranaíba, no domingo. Segundo a denúncias, o autor se utilizava de um pedaço de madeira para ferir gravemente o animal. A cabra estava com uma das orelhas machucadas, sangramento nos olhos, nariz e uma das patas quebrada.

Conforme a PM, quando chegou no local, nenhum suspeito havia nas proximidades do animal, e então foram realizados diversos contatos em busca de auxílio no socorro do animal com órgãos públicos (IAGRO e Vigilância Sanitária) e entidades locais de proteção aos animais, no entanto, sem sucesso.

Os policiais encontraram o animal com uma das orelhas arrancadas, a outra orelha estava dilacerada, possuía sangramento pelo nariz, sangue em um dos olhos, uma das patas estava quebrada, marcas de agressões no rosto e respirava com dificuldade.

Pouco tempo depois, um homem compareceu no local e informou ser arrendatário da chácara em frente ao local em que o caprino foi encontrado e que aquele animal pertencia a um jovem, mas que não sabe dizer quem seria o autor dos maus-tratos ao animal.

O dono do animal não foi encontrado, nem mais informações sobre sua identificação. O arrendatário da chácara acolheu o animal ferido e se comprometeu em cuidar de seus ferimentos. O caso foi registrado como maus tratos.