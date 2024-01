Um jovem de 19 anos caiu em um golpe do falso empréstimo após receber mensagem no WhatsApp de um número com DDD 21 oferecendo um empréstimo de R$ 4.500, porém para que o empréstimo fosse efetivado ele teria que realizar um pagamento de R$ 520. O fato ocorreu na quarta-feira (10).

Segundo boletim de ocorrência, após realizar o pagamento a pessoa que havia oferecido o empréstimo não respondeu mais as mensagens e ele percebeu que se tratava de um golpe.

Continue Lendo...

Assista: