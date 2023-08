Polícia Rodoviária apreende 155 quilos de maconha na MS-240

Um homem de 62 anos foi preso por tráfico de drogas, ele transportava 155 quilos de maconha em um caminhão na MS 240. O fato ocorreu às 10h59 de segunda-feira (28).

Conforme os policiais militares, durante abordagem para fiscalização de trânsito pela MS 240, por volta das 10h59min, deram ordem de parada a um veículo caminhão Iveco/Stralis, de cor branca.

A equipe verificou que o para-brisa estava com trincado e que ao adentrar à cabine para tirar foto para anexar ao auto de infração, foi sentido um odor forte semelhante à maconha, momento que os policiais localizaram tabletes da substância no interior da cabine, que posteriormente totalizou 155 kg do entorpecente.

Aos policiais militares o condutor de 62 anos de idade confessou que recebeu proposta de um desconhecido para levar o entorpecente de Campo Grande até Paranaíba-MS pelo valor de R$ 10 mil e que ao chegar na cidade receberia um telefonema com informações para deixar o entorpecente.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, sendo encaminhado à delegacia com a carga ilícita e o veículo. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 1.311.000,00.

