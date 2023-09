Mulher cai em golpe e perde R$ 2 mil pela internet

Uma mulher de 39 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar ocorrência de estelionato. Ela caiu em um golpe e perdeu R$ 2.100. Ela recebeu mensagem através do aplicativo Telegram.

Segundo a ocorrência, a promessa era de que, ao completar algumas tarefas, a mulher receberia dinheiro em troca.

Nas primeiras tarefas ela chegou a receber alguns valores pelos serviços prestados. No entanto, foi solicitado um depósito de R$ 2.100 para que ela pudesse continuar com as tarefas.

A mulher realizou uma transferência via Pix para uma conta bancária, mas percebeu que tinha caído em um golpe.

