Polícias apreendem 85 papelotes de cocaína e R$ 12 mil na casa de traficante

Na tarde de sexta-feira (11) foram apreendidos 85 papelotes de cocaína, objetos eletrônicos e cerca de R$12 mil durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Abel Rodrigues de Freitas.

Segundo a PM, policiais militares da Força Tática do 13º Batalhão e da Agência Local de Inteligência realizaram, por volta das 16h, uma operação conjunta com a Polícia Civil no cumprimento de mandado de Busca e Apreensão no comércio e residência localizada no Rua Abel Rodrigues de Freitas, no bairro Santo Antônio. O alvo do mandado era um indivíduo de 27 anos, suspeito de estar traficando drogas.

No local, os policiais encontraram o indivíduo, o qual foi cientificado da ordem judicial e, após ser procedida nele uma busca pessoal, pode acompanhar o cumprimento do mandado. Durante busca dentro do comércio foram encontrados 04 invólucros com cocaína pronta para mercancia, de 33 cigarros eletrônicos (produtos com a venda proibida pela ANVISA) e ainda 02 Walkie Talkie, aparelhos utilizados para comunicação.

Na residência do homem foram localizados mais 81 invólucros com cocaína, os quais estavam escondidos dentro de um móvel da sala. A quantia de R$ 3.200 em cheque e R$ 8.898 em dinheiro foi encontrada na casa, e grande parte do dinheiro estava no quarto do indivíduo, escondido dentro de um quadro com fundo falso.

Outros objetos como: um cofre, cadernos de anotações, aparelhos celulares, aparelhos de monitoramento por vídeo também foram localizados e apreendidos, bem como um veículo Caminhonete.

Diante da localização dos ilícitos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao homem e o entregaram na delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos e com a cocaína que ao ser pesada totalizou 71,2 gramas.