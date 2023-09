Audiência discute criação do Plano Municipal de Segurança Pública

A Comissão Especial responsável pelo Estudo e Elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública do Município de Paranaíba, convida os cidadãos e as instituições públicas e privadas, representativas da sociedade, para Audiência Pública que debaterá e estabelecerá diretrizes para o Plano de Segurança Pública do Município de Paranaíba.

A Audiência ocorrerá na quarta-feira (20), às 8h, na Câmara Municipal de Paranaíba.

Serão apresentados esclarecimentos quanto ao tema, para possibilitar a manifestação dos interessados a respeito dos pontos relacionados à futura implementação do Plano Municipal de Segurança Pública.

O anteprojeto de lei permanecerá à disposição dos interessados para consulta no Portal da Prefeitura de Paranaíba.

