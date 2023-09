Vereadores realizam sessão com aprovação de moções e projetos

Em mais uma sessão ordinária na noite de segunda-feira (18) os vereadores de Paranaíba aprovaram moções de aplausos e projetos do Executivo, propostos pelo líder do prefeito na Câmara, Andrew Robalinho da Silva Filho. Já as indicações foram endereçadas à Secretaria de Obras.

O primeiro requerimento foi para votação da escolha do nome da ponte na região do Divisa, que será inaugurada em 1º de outubro. O nome da ponte será em homenagem a Diogo Pinhé.

Outro requerimento em regime de urgência foi referente ao projeto que dispõe sobre escolaridade dos servidores públicos municipais. Só será acrescido 5% em incentivo a escolaridade caso o servidos municipal comprove que a escolaridade superior será utilizada no cargo que detém, e para melhorar as condições de trabalho dentro da área do concurso.

“Esse projeto foi um projeto bastante discutido aqui hoje por todos os vereadores. Alguns vereadores entenderam que estava tirando benefício dos funcionários municipais e na verdade não está tirando ele está só adequando. Quando você faz uma pós [graduação] em ser referente ao seu cargo então esse projeto é para isso e alguns vereadores aqui não entenderam e tevemos bastante discussão, mas no final esse projeto aí ele foi aprovado pela maioria dos vereadores”, disse o presidente da Casa de Leis, Edmar Pires Junior (Dollar).

Assista:

