Ponte de concreto de Paranaíba ficará pronta em 30 dias

A primeira ponte de concreto da zona rural de Paranaíba, a Ponte dos Coqueiros, deve ser entregue em 30 dias. Devido à construção, as cabeceiras diminuíram e desta forma a ponte que teria 46,55m de comprimento, passa a ter 30 metros.

A obra teve investimento de R$1.701.158,92 em recursos próprios.



O prefeito Maycol Queiroz explicou que a ponte ficará pronta em breve. “Estamos trabalhando nesta ponte há uns cinco meses e a gente só não terminou dia 09/03, devido as enchentes de janeiro e fevereiro. As cabeceiras dessa ponte já estão prontas, os pilares a margem do barranco estão prontos, só falta o pilar do meio ser erguido, porque a plataforma da ponte está pronta e sua montagem é mais rápida. Acreditamos que em 30 dias a primeira e única ponde de concreto da prefeitura de Paranaíba ficará pronta’’, disse.