Prefeito anuncia obras em andamento e inauguração de ponte em setembro

O prefeito Maycol Queiroz anunciou a inauguração da Ponte do Divisa, acesso ao Presídio e as obras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O chefe do executivo falou também sobre a destinação da verba relativa a devolução do duodécimo pelos vereadores na reforma do velório municipal, sobre a Marginal da BR-158, e sobre o asfaltamento das ruas da cidade.

Sobre a ponte, a estrutura possui 30 metros de comprimento e é popularmente conhecida como Ponte do Zé Leiteiro, localizada na região do Divisa, sobre o Rio Santana.

Estão sendo construídos dois blocos de pilares que sustentarão as vigas do piso da ponte. O valor da obra é de quase R$ 1,1 mi (Um milhão e cem mil reais), e conta com emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad e contrapartida de recursos próprios do Município. A empresa responsável pela obra é a Geoserv, a mesma que fez o serviço da Ponte dos Coqueiros.

Continue Lendo...

Assista: