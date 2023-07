Prefeito esclarece contratação de empresa para manutenção do aterro sanitário

A Prefeitura de Paranaíba contratou uma empresa para prestação de serviços de readequação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Municipal. A empresa deverá fornecer máquinas, equipamentos e mão de obra especializada para o Município. A empresa contratada foi Reserva Gestão Ambiental LTDA pelo valor de R$ 3.856.995,02, no prazo de dez meses.

É que recentemente o município de Paranaíba firmou um acordo com o Ministério Público para cumprir em 90 dias adequações relacionadas a coleta seletiva e aterro sanitário. O prefeito Maycol Queiroz se reuniu com a Promotora de Justiça do Meio Ambiente Juliana Nonato e o juiz de Direito Plácido de Souza Neto para uma audiência onde o município assumiu compromissos, sob pena de bloqueio das verbas para a publicidade em órgãos de imprensa, promoção de festas públicas e patrocínios, cujos recursos seriam depositados em conta vinculada, até o limite do valor necessário à construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos –UTR

Na época a administração municipal havia dito que um dos maiores desafios para a implementação da coleta seletiva é a educação ambiental, visto que atualmente não existe a separação do lixo e as células do aterro enchem mais rápido. A célula construída na gestão anterior já está com a capacidade comprometida, e sem a devida separação no local previsto para aterro por cinco anos, mas como não suporta por três anos, será necessário a construção de novas células.

O aterro foi inaugurado em 2019 e uma segunda etapa estava prevista para destinação do lixo para uma usina de triagem. O município já possuiu uma usina de triagem, mas não se encontra devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente, e era administrada pela Coorepa, que recebe o auxílio da Prefeitura Municipal.

