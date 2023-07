Prefeito explica interrupação de contratos e vídeo sobre atestados

Cerca de 490 servidores contratados pela Secretaria de Educação de Paranaíba tiveram seus contratos encerrados na última semana em Paranaíba. A justificativa, de acordo com o prefeito Maycol Queiroz, é de que a Administração Municipal aguarda uma decisão judicial promovida pelo aumento salarial de professores. A ação trata de reajuste dos educadores do magistério, mas que tem efeito cascata para os outros profissionais da classe. Atualmente há liminar para que a o Município pague o rejuste.

Aumento se deve a incrementos nas receitas de impostos e majoração nos recursos do novo Fundeb, porém Maycol alega que o aumento impactaria cerca de R$ 750 mil na folha de pagamento, dinheiro que o Fundeb não contemplaria e por isso está preocupado com a economia do Município.

Em nota divulgada pelo Sindispar (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba), em seu perfil no Instagram, a entidade disse "expressar total indignação e repúdio diante das ações arbitrárias e desrespeitosas da Secretaria Municipal de Educação, que mais uma vez trata os servidores da educação, professores e administrativos, como palhaço".

O prefeito ainda falou sobre um vídeo onde ele critica o número de atestados médicos apresentados em 30 dias pelos servidores municipais, totalizando 87, o que ele considera alto.

Assista: