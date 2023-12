O prefeito Maycol Queiroz participou do Jornal do Povo desta sexta-feira (23) e falou sobre as ações da Administração Municipal no final do ano. Dentre os pontos, ele anunciou que enviará à Câmara projeto de Lei que aumenta o valor do cartão alimentação dos funcionários públicos municipais que passa de R$ 50 para R$ 150.

