O prefeito Maycol Queiroz assinou sua ficha de filiação ao PSDB na sexta-feira (1º) em Paranaíba. Com o salão Paroquial do bairro Santo Antônio lotado de amigos e lideranças, ele recebeu presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, além de deputados estaduais e federais e lideranças políticas da região.

Assista: