Prefeito participa de Marcha em Brasília e garante emenda para construção de secretaria

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, participou da XXIV Marcha dos Prefeitos em Brasília e finalizou sua passagem com a confirmação da liberação de recursos no valor de R$ 680 mil de emenda do deputado Federal Dagoberto Nogueira, completando o total de R$ 2 milhões para construção da sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Juntamente com 40 prefeitos de Mato Grosso do Sul, o prefeito participou do evento que bateu recorde com a participação de 10 mil pessoas.

