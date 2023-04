Prefeito rebate informações de outdoor de falta de reajuste no piso salarial de professores

O Sindispar (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba) colocou, nesta semana, um outdoor que aponta o prefeito Maycol Queiroz como o único gestor municipal em anos a não conceder o reajuste no piso salarial dos professores.

As informações foram rebatidas pelo Chefe do Poder Executivo, que afirma não haver “nenhum professor do município recebendo abaixo do piso”.

Prefeito também chamou servidores de “baderneiros” e que “são velhos conhecidos, que ficam escondidos atrás do sindicato”.

Sindispar

Após declarações do prefeito, o Sindispar em publicação em sua rede social, disse que “prefeito tenta dividir servidores”.

“O prefeito municipal tenta dividir os servidores públicos.

O SINDISPAR atua na defesa de TODOS os servidores públicos.

Se o prefeito diz ver apenas atuação em defesa dos professores, então o lembraremos da cobrança feita pela revisão salarial dos servidores da Administração Geral.

Não deixe que falsas narrativas enfraqueçam a luta de todos os servidores municipais!

E mais uma vez: Prefeito, cumpra com sua palavra!”

Acompanhe: