Durante agenda em Campo Grande, nesta sexta-feira (25), o prefeito de Paranaíba Maycol Queiroz (PDT), seu reuniu o Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul, Hélio Peluffo.

O tema do encontro foram as obras de canalização do Córrego Estiva e Fazendinha.

“A Seilog pediu que reanalisássemos o projeto, para segurança da comunidade. É uma obra que não pode ter correção depois de pronta”, destacou Hélio Peluffo.

Continue Lendo...

Acompanhe: