Prefeitura abre licitação para lanchonetes em duas praças

No dia 10 de agosto a Prefeitura Municipal realizará o Pregão Presencial nº 78/2023, para a exploração dos serviços de lanchonete, na dependência da Praça Poliesportiva Daniel Martins Ferreira, Bairro Santo Antônio; e Praça Armante Ferreira Chaves situada na Avenida Augusto Correa da Costa, pelo período de 12 meses.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de Paranaíba no seguinte endereço: www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/

A licitação ocorrerá às 8h, no Paço Municipal, localizado na Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jd. Stª Mônica.

