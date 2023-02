Prefeitura concede reajuste salarial de 5,79% para servidores públicos de Paranaíba

Servidores públicos municipais tiveram reajuste salarial de 5,79% em 2023. O Projeto de Lei Complementar foi aprovado pela Câmara de Vereadores durante sessão extraordinária, realizada na segunda-feira (30).

Conforme a medida publicada no Diário Oficial da Assomasul, na terça-feira (31), a reposição inflacionária no percentual de 5,79% teve base o índice do IPCA/IBGE, e se estende aos Servidores Efetivos e Comissionados do Município de Paranaíba-MS, extensivo aos aposentados e pensionistas, com paridade.

Durante discussão do projeto, vereadores destacaram importância da reposição, porém, cobraram maior valorização do servidor público e reposição significativa.

