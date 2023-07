Prefeitura contrata empresa para manutenção do aterro sanitário

Foi contratada pela Prefeitura de Paranaíba uma empresa para prestação de serviços de readequação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Municipal. A empresa deverá fornecer máquinas, equipamentos e mão de obra especializada para o Município.

A empresa contratada foi Reserva Gestão Ambiental LTDA pelo valor de R$ 3.856.995,02, no prazo de dez meses.

Recentemente o município de Paranaíba firmou acordo com o Ministério Público para cumprir em 90 dias adequações relacionadas a coleta seletiva e aterro sanitário. O prefeito Maycol Queiros reuniu se com a Promotora de Justiça do Meio Ambiente Juliana Nonato e o juiz de Direito Plácido de Souza Neto para uma audiência onde o município assumiu compromissos, sob pena de bloqueio das verbas para a publicidade em órgãos de imprensa, promoção de festas públicas e patrocínios, cujos recursos seriam depositados em conta vinculada, até o limite do valor necessário à construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos -UTR