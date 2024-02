Prefeitura deverá fazer comemoração de aniversário da cidade em outro local

Após resposta do Sindicato Rural sobre possibilidade de parceria com a Prefeitura Municipal durante as festividades de aniversário da cidade, o prefeito Maycol Queiroz falou sobre como foram o início das tratativas para que a Administração Municipal pudesse colaborar com a Expopar (Exposição Agropecuária de Paranaíba). Ano passado por exemplo, a Prefeitura pagou o show com a dupla Rio Negro e Solimões no dia 3 de julho, dia antecedente ao aniversário de Paranaíba, que é comemorado em 4 de julho.

Sem acordo, o prefeito Maycol Queiroz anunciou que assim que soube da negativa da diretoria do Sindicato Rural diante dos pedidos feitos pela Administração, começou a pensar em outra forma de comemorar o aniversário de Paranaíba, com shows artísticos e entre outras atrações, que não foram divulgadas.

Assista: