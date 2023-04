Prefeitura doa terreno para Uems construir restaurante universitário

A unidade universitária da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Paranaíba recebeu a doação de um terreno para a construção de um Restaurante Universitário. O espaço será construído ao lado da unidade; com uma área total de 654,30m², fica localizada na Avenida Vereador João Rodrigues de Melo, esquina com a Rua Padre Adeodato Carmelo, no Jardim Santa Mônica.

O restaurante universitário é uma demanda histórica, principalmente dos estudantes da Universidade. Para Prof. Dr. Laércio Alves, reitor da UEMS, oferecer a alimentação à comunidade é, em última instância, uma garantia de manutenção dos alunos e de diminuição da evasão. (Com informações da assessoria)