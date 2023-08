Prefeitura fecha acordo e concede aumento de 12% aos professores

Após meses de impasse e protestos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba (Sindispar) e a prefeitura encontraram um consenso para o reajuste salarial para a categoria. Conforme a proposta do Executivo, os professores receberão 12% de reajuste, porém, esse aumento será escalonado, sendo 4% no mês de agosto, 4% em dezembro e 4% em março de 2024.

Dentro da negociação, houve a extinção do cargo de professor nível I (magistério sem graduação). Além de acordo judicial, houve votação na Câmara Municipal com aprovação dos vereadores.

O advogado do Sindispar, Diego Oliveira, esclareceu que foi realizada uma assembleia com o objetivo de obter resposta no acordo de 12% e também para verificar a alteração do Art. 31, da Lei nº51/2011. Ele frisou que na assembleia foi comunicada a proposta e os professores, por votação, em sua maioria concordaram em retirar o Artigo 31 da negociação.

A secretária de Administração, Adailda Lopes, ressaltou ao sindicato que o projeto enviado necessita de ser aprovado através de lei para conceder o aumento.

O advogado do Sindicato solicitou que fosse verificado a possibilidade de fazer uma nova tabela apenas para efeito de cálculos. A secretária informou que se, eventualmente, houver algum problema mandará outro projeto para apreciação e correção com base nas referências salariais em vigência.

O presidente do Sindispar, José Barbosa Barros (Barbosinha), esteve na sessão e destacou que após assembleia a maioria escolheu os 12%, porém, em alguns pontos a proposta ficou a desejar.

A luta da entidade também deve continuar pela valorização de toda categoria de servidores do município.