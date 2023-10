Prefeitura inicia mutirão de limpeza e recebe denúncias

Mutirão de limpeza no Jardim Primavera e, em parte do bairro Industrial de Lourdes, já recolheu 60 caminhões de entulhos em terrenos baldios. Os locais ficam afastados da área central da cidade e comumente acumulam lixo. O objetivo é que a partir de agora sejam identificadas as pessoas que praticam estes atos e, partir daí, que elas respondam por crime ambiental,considerando o período chuvoso que se inicia nos meses subsequentes, e que causa a atração de animais peçonhentos e até mesmo proliferação do Aedes Aegypti.

No município existe local adequado para descarte de entulhos e uma outra área própria para restos de podas de árvores, que fica ao lado do aterro sanitário, mas mesmo assim ainda é comum a prática do descarte em terrenos baldios. Os próximos bairros que receberão o mutirão de limpeza são: Jardim das Paineiras, Jardim América e Jardim Redentora.

“Estamos pedindo apoio do povo para denunciar pessoas que estão jogando galhada e entulho nesses locais. Nós vamos agora seguir com o mutirão de limpeza até o Natal. Ano que vem, em janeiro, este trabalho de limpeza continuará em outros bairros. Em fevereiro a gente volta com o asfalto e com os maquinários terceirizados. Mas até o momento é faxina nos bairros. Pedimos que a população denuncie as pessoas que estão jogando galhada e entulho em locais indevidos”, destacou o prefeito Maycol Queiroz.

Em um dos casos já foi identificado um morador que no dia da limpeza no Jardim Primavera, próximo ao local onde a Secretaria de Obras fazia a retirada de materiais, jogou entulhos, como restos de madeiras e outros materiais. Após identificação, foi feito boletim de ocorrência, anexada fotos da placa do carro utilizado e até mesmo do cidadão. Ele poderá responder por crime ambiental.

O município possui um picador de galhos, que faz com que as poda das árvores sejam trituradas e sirvam de adubo que é doado para a população e pode ser destinado para canteiros e compostagem.

Para denúncias, basta ligar no (67) 3669-0000. É pedido que, se possível, haja comprovação dos fatos com fotos e vídeos. A identificação do denunciante não será exposta.