Presídio de Paranaíba instala coberturas de telas e alambrados nos pavilhões

O Estabelecimento Penal de Paranaíba (EPPar) recebeu reforço na segurança com a instalação de coberturas e alambrados nos pátios dos pavilhões, fixadas em estruturas metálicas, para melhorar a estrutura interna e dificultar a entrada de materiais ilícitos por meio de arremessos externos.

As obras foram desenvolvidas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), através da direção da unidade penal, com apoio do Poder Judiciário, que disponibilizou o recurso necessário pelo Juízo da Vara Criminal local.

A cobertura de telas de metal nos solários visa inibir atividades ilícitas, evitando que objetos arremessados sobre as muralhas, lançados por criminosos, cheguem nas mãos dos internos; criando mais uma barreira de proteção e garantindo mais segurança no local.

A confecção da estrutura e instalação foram realizadas com mão de obra de internos qualificados para o trabalho, os quais foram beneficiados com a remição de um dia na pena a cada três trabalhados.

Para o diretor do presídio, André Aparecido França, a iniciativa auxiliará nos procedimentos de ressocialização e reinserção do condenado à sociedade, garantindo mais segurança à integridade física de custodiados, servidores e colaboradores. “Isso dificultará muito o acesso a substâncias ilícitas e objetos proibidos pelos apenados”, reforçou.