Preve Objetivo inaugura Memorial Educandário Santa Clara

A Escola Preve Objetivo inaugurou na sexta-feira (10) o Memorial Educandário Santo Clara, tempo de reviver memórias. Houve apresentações culturais e homenagem a ex professores e personalidades marcaram o evento que foi proposto e idealizado por Alessandro Ricardo Pereira Junior, aluno do 3° ano do ensino médio.

A princípio, o jovem conta que tudo surgiu devido sua vontade de cursar engenharia civil e começou um projeto de reconstituição em 3D da escola, mas não imaginou que tomaria a proporção de um memorial.

“Eu não tinha nem ideia de fazer um memorial. Isso despertou justamente após eu ter visto um semelhante na casa das Irmãs Agostinianas. E assim foi. Estamos aqui para presenciar a história nesse dia, no memorial”, destacou.

O colégio completa 70 anos de criação e teve em sua fundação nomes que fizeram história em Paranaíba, como Francisco Faustino Dias e irmã Otília.

“Hoje revivemos a história de uma escola que se que se processou ao longo de quase sete décadas, em 1955 foi inaugurada esta escola. A primeira turma aqui se fez presente. Foi uma escola que ao longo de todo esse período, ela fez a diferença na vida de centenas e centenas de estudantes, e hoje continua fazendo, porque é uma escola que prima pela qualidade, pela boa formação, por preparar os alunos para a vida”, pontuou o diretor Júlio Carlos da Silva.

