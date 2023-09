Prevenção ao suicídio é lembrada em campanha do Setembro Amarelo

Um problema grave, que precisa da atenção de toda sociedade é a prevenção ao suicídio, que é lembrado nesse mês, com a campanha do Setembro Amarelo. Neste mês diversas ações educativas serão realizadas nas unidades de saúde com o intuito de capacitar os cidadãos a identificar e fornecer ajuda até que atendimento especializado ocorra.

Todas as unidades de saúde de Paranaíba se transformaram em pontos de ajuda e escuta para pessoas que sofrem da doença, para que sejam encaminhadas para atendimento especializado no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

Katiuscia Cristina Freitas da Silva, coordenadora do CAPS, falou com nossa reportagem sobre o evento.

Assista: