Previsão de sol e poucas nuvens marcam a terça-feira

A previsão do tempo para terça-feira (4) indica tempo com sol e poucas nuvens. As temperaturas ficarão elevadas, acima dos 30°C em praticamente todo Mato Grosso do Sul. No Bolsão as mínimas serão de 20°C e as máximas atingem os 34°C.

Em Paranaíba o dia amanheceu com o céu predominantemente ensolarado a mínima foi de 20°C e a máxima será de 32°. A umidade relativa do ar varia de 90% pela manhã e pode chegar a 48%.

A circulação anticiclônica favorece esse tempo mais quente e seco no Estado. Devido a combinação de calor e umidade, pancadas de chuvas e tempestades podem ocorrer durante a tarde.