Previsão de tempo seco e quente para quarta-feira em Paranaíba

Mato Grosso do Sul terá tempo quente e seco durante esta quarta-feira (29). A presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera favorece esse clima. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os modelos de previsão não apontam altos acumulados de chuva.

Em Paranaíba a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, com temperatura mínima de 23°C e a máxima de 37°C. A umidade relativa do ar varia de 87% e pode chegar a 35% nas horas mais quentes do dia.

A meteorologia aponta para altas temperaturas com possibilidade de chuva e risco de temporais em áreas isoladas do Estado.