Previsão indica instabilidades e chuva nesta terça-feira em Paranaíba

A terça-feira (29) em Paranaíba tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima foi de 18°C e a máxima não deve passar dos 27ºC. A umidade relativa do ar varia de 68% a 33% no período da tarde.

A meteorologia indica que as pancadas de chuva podem ocorrer com intensidade fraca a moderada, mas com risco de tempestades e rajadas de ventos acima dos 50 km por hora.A meteorologia aponta para volumes de chuva de até 60 milímetros em municípios das regiões do extremo sul e leste do Estado até 13 de setembro. Na segunda quinzena de setembro são esperados 20 milímetros na região leste.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que essas instabilidades devem ocorrer de terça a quinta-feira e são resultado da passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorecendo a formação de chuvas.