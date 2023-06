PRF apreende 180 Kg de cocaína na BR-158, em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 180 Kg de cocaína, na tarde deste domingo (18), em Paranaíba (MS). A apreensão representa um prejuízo em 32,4 milhões de reais para o crime organizado.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando avistaram um caminhão Mercedes Benz/1418 com um pneu danificado.

A equipe realizou a abordagem para prestar auxilio ao motorista e também solicitou as notas fiscais e fiscalização da carga.

Porém, durante a vistoria, os policiais encontraram três fardos com tabletes de cocaína no caminhão. Questionado sobre a droga, o condutor confessou ter recebido a droga em Campo Grande (MS) e deveria entregá-la no interior de Minas Gerais.

O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba (MS).

Confira mais informações do setor policial em Paranaía. Veja: