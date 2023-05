PRF apreende 2,7 toneladas de maconha na BR-158 em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,7 toneladas de maconha e prendeu o homem que transportava a droga no sábado (20), em Paranaíba (MS). A droga estava escondida no teto e no assoalho em um ônibus escolar.

A equipe de policiais rodoviários federais realizava ronda na BR-158, quando notou, no km 60, um ônibus escolar parado no acostamento. O condutor do veículo informou que o ônibus não estava quebrado, mas não soube informar porque estava parado. Os policiais solicitaram os documentos necessários para a condução do veículo, porém o homem alegou não ter Carteira Nacional de Habilitação e nem CPF.

Após fiscalização minuciosa no ônibus, os agentes localizaram 3.175 tabletes de maconha no assoalho e teto, totalizando 2.797 Kg da droga.

O condutor informou que pegou a droga em Campo Grande (MS) e não soube informar qual seria o destino final do ilícito, que seguia uma caminhonete e receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

O preso foi encaminhado para a Polícia Civil de Paranaíba (MS)