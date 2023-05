PRF apreende 32 tabletes de cocaína e skunk na BR-158

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 32 Kg de cocaína, na tarde de segunda-feira (8), em Paranaíba. Os policiais fiscalizavam na BR-158 quando abordaram um caminhão Scania/LK 141. Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Segundo boletim de ocorrência, o condutor deu informações desencontradas relativas a viagem, o que levou a equipe a uma verificação mais aprofundada no interior do veículo.

Ao ser verificado o compartimento da cama na cabine do veículo foram encontradas três caixas com substância branca, que, após o laudo de constatação preliminar, com reagente específico, reagiu positivamente para cocaína.

Foram apreendidos 28 tabletes de cocaína, 4 tabletes de pasta base, um celular, R$ 1 mil em dinheiro, dois cheques totalizando R$ 1mil e a carga do veículo totalizando aproximadamente 35 metros cúbicos de madeira.

O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba juntamente com a droga e os demais produtos apreendidos. O caminhão e a madeira foram apreendidos e depositados ao secretário de Agricultura e Pecuária local e levados para o pátio da Agesul.