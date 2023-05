PRF apreende 3,4 toneladas de maconha em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3.431 Kg de maconha, na madrugada desta terça-feira (30), na BR-158, em Paranaíba (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando abordaram um caminhão Volvo/NL12, acoplado a um semirreboque. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do comportamento do motorista.

Ao se aproximar do reboque, a equipe logo sentiu forte odor de maconha. Ao retirar a lona do reboque, os policiais encontraram vários fardos da droga. Questionado, o condutor disse ter carregado o ilícito em Campo Grande (MS) e deveria entregá-lo no interior de Minas Gerais, sem dizer o quanto receberia pelo serviço.

O preso, a carreta e a maconha foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba.