PRF apreende 465 Kg de cocaína em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 465 kg de cocaína, na tarde deste domingo (26), em Paranaíba. Durante uma ação conjunta com a PRF de Mato Grosso e a Polícia Federal de Rondônia, os policiais rodoviários federais fiscalizaram a BR-158, quando avistaram um caminhão estacionado no acostamento. Foi realizada a abordagem para auxílio ao condutor. Durante a entrevista, o condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Após ser encaminhado para a Unidade Operacional da PRF, e questionado sobre a carga do reboque, o envolvido confessou que transportava drogas. Ao abrir o baú, a equipe encontrou 463 Kg de massa base e 2 Kg de cloridrato. O preso disse ter pego o ilícito no interior de Mato Grosso e deveria entregá-lo no estado de São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Assista: