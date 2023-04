PRF apreende barra de ouro avaliada em R$ 320 mil

Uma barra de ouro avaliada em R$ 320 mil e sem documentação foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Paranaíba na última segunda-feira. O homem, 36 anos, que transportava a peça estava em uma caminhonete Amarok na BR-158 e foi abordado na base da PRF. O produto pesa cerca de 1,1 kg.

Conforme a PRF, a barra de ouro foi encontrada sem a documentação legal em um compartimento oculto embaixo do banco do motorista. O homem e o ouro apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas (MS). O homem disse aos policiais que vinha de Mato Grosso e seguiria para São José do Rio Preto (SP).