PRF apreende cocaína e skunk na BR-158 em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7 Kg de cocaína e 12 Kg de skunk, na tarde de domingo (6), na BR-158 em Paranaíba.

Os policiais rodoviários federais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul trabalhavam em conjunto com o BOPE-MS, quando abordaram uma picape VW/Saveiro no MS. Durante a abordagem, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo e encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidos os ilícitos.

Questionado, o condutor disse que não sabia da existência das drogas no veículo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Paranaíba.